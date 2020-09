Le Mali peut compter sur le soutien de Donald Trump en matière de sécurité

Le Mali célèbre, mardi 22 septembre 2020, ses 60 ans d’accession à l’indépendance. A cette occasion, le secrétaire d’Etat américain a adressé ses félicitations à l’Etat ouest-africain.

« Au nom du gouvernement des États-Unis et du peuple américain, je félicite le peuple malien à l’occasion du 60e anniversaire de son indépendance », a indiqué Mike Pompeo dans une déclaration. Il a ensuite indiqué que « nous réfléchissons aux aspirations de tous les Maliens pour un avenir meilleur. Les États-Unis continuent de soutenir le peuple malien dans sa quête de sécurité, de stabilité et de prospérité ».

« Nous nous engageons à travailler avec les parties prenantes maliennes et les partenaires régionaux et internationaux pour garantir que toutes les parties rejettent la violence et que le Mali parvienne à la règle démocratique et constitutionnelle et à la bonne gouvernance auxquelles ses citoyens aspirent », a ajouté le haut responsable des Etats-Unis. Le Mali est en pleine transition politique après un coup d’Etat, et les tractations sont toujours en cours pour l’élaboration de nouvelles bases de décollage.