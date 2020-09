“Le débat avec Talon, quoi qu’il arrive, aura lieu”, Joël Aïvo

Au Bénin, l’ex-doyen de la faculté de droit et sciences politiques, le professeur Joël Aïvo, ne démord pas. Quoi qu’il arrive, il veut débattre avec le président Talon.

L’agrégé de droit public, le professeur joêl Aîvo, est revenu cette semaine au cours de son dialogue itinérant sur sa volonté de débattre avec le président Patrice Talon.

A Lire aussi: Frédéric Joël Aïvo : « Je veux débattre avec Patrice Talon »

“Au nom de notre rassemblement, moi Joël Aïvo, j’ai décidé de débattre avec le Président de la république; et ce débat, quoi qu’il arrive, aura lieu entre le 1er et le 2è tour, parce que, citoyen béninois ayant contribué à mettre de l’argent à la disposition du gouvernement, J’ai besoin de savoir, j’ai besoin d’interpeller le président en votre nom, j’ai besoin de l’interpeller sur ce qu’il a fait du pays.”, affirme l’agrégé en droit

Pour le président du “Rassemblement”, le débat qui est demandé n’est pas un débat entre le citoyen Jöel Aïvo et le président Talon. Rappelez-vous, poursuit-il, c’est moi qui lui ai dit lorsqu’il m’a invité pour un débat, c’est moi qui lui ai écrit pour lui dire “Monsieur le président, merci pour cet honneur; mais le Bénin est un vieux pays qui a sa tradition et sa culture et il ne revient pas à un citoyen d’aller à la télévision pour défier un chef d’Etat”.

Maintenant, précise le constitutionnaliste, le débat que je demande n’est pas un débat Avec le citoyen que je suis avec le chef de l’Etat. Mais un débat entre le citoyen qui s’engage dans le chemin de l’espoir avec le président de la république qui sans doute est un candidat à sa succession et qui est porteur d’un projet et je suis porteur d’un projet. Que le président puisse répondre aux questions que vous n’avez pas pu lui poser parce que vous ne l’avez jamais vu dans vos communes.

Pour Joel Aivo, il est normal qu’il discute avec le chef de l’Etat de ce que les béninois lui ont confié sur le terrain. C’est de ce débat qu’il s’agit, conclut-il