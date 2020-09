“Le coronavirus a tout gâché”: Davido parle de son mariage avec Chioma

En couple avec Chioma qui lui a fait un fils, Ifeanyi David Adeleke Junior le samedi 20 octobre 2019, Davido n’a toujours pas convolé en juste noces avec sa fiancé. Pour le chanteur nigérian, la cause du retard énorme de l’officialisation de leur union est “la pandémie du coronavirus qui est venue tout gâchée”.

Davido et Chioma ont accueilli leur fils, Ifeanyi David Adeleke Junior, le samedi 20 octobre 2019 et avaient planifié de convoler en juste noces en avril 2020. Mais après plus de cinq mois, le couple n’a toujours pas officialisé leur union. Récemment interrogé sur ce qui bloque la concrétisation de cet événement grandiose au cours d’une interview accordée à Bounce Radio, Davido a confié que c’est la pandémie du coronavirus qui est venu tout plombé.

«Honnêtement, Corona a gâché les plans parce que c’était censé être en juillet. J’ai décidé que ce serait l’année prochaine. Pour l’instant, je veux qu’elle travaille sur son entreprise pendant que je travaille sur mon album et les enfants. Je veux que tout s’équilibre d’abord”, a déclaré le chanteur qui n’a pas manqué de faire l’éloge de Chioma qui serait une excellente cuisinière.

«Je connais Chioma depuis environ sept ans. Nous sortons ensemble depuis environ cinq ans. Lati m’a présenté Chioma. Nous sommes allés à la même école, l’université Babcock. Nous avons commencé en tant qu’amis mais je me suis tellement habitué à elle et elle s’est tellement habituée à moi aussi. Elle est également une excellente cuisinière“, a-t-il ajouté.

Davido a en outre déclaré que même s’il n’a pas été facile de rendre les femmes de sa vie heureuses, en tant qu’homme, il a trouvé un moyen de maintenir l’équilibre dans sa maison car il «traite tout le monde de la même manière». «En fin de compte, tous mes enfants sont égaux. Une fois que j’ai un enfant, tout le monde est égal. Avant d’avoir des enfants, j’étais évidemment amie (avec leurs mères). Rien n’est parfait. Je ne vais pas dire que nous ne nous disputons pas ou que nous ne nous battons pas, cela arrive, mais l’amour que nous avons tous pour nos enfants passe avant tout“, a confié le chanteur de “FEM”.

«Imade et sa sœur parlent presque chaque semaine. Leurs mères s’assurent de parler presque chaque semaine. Il y a quelques jours, Imade était avec Ifeanyi dans la maison de leur grand-père. Ce n’est pas facile, mais à la fin de la journée, en tant qu’homme, vous devez rendre tout le monde heureux. Il vous suffit d’être responsable et de savoir ce que vous avez à faire. Avant de m’engager avec qui que ce soit, j’aurais su que vous êtes raisonnable, que nous l’avions prévu ou non », a-t-il ajouté.