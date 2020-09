“La démocratie n’est pas finie au Bénin”, Me Adrien Houngbédji

Le président du Parti du renouveau démocratique, Me Adrien Houngbédji, a rassuré les membres de sa formation politique que la démocratie béninoise n’est pas finie.

En université de vacances du 17 au 20 Septembre 2020, les responsables du Parti du renouveau démocratique (PRD) ont fait le bilan de leur parti politique qui a bouclé 30 ans d’existence.

Au cours de ce conclave qui s’est déroulé au siège du parti à Porto Novo, les délégués à cette université de vacances se sont penchés, en dehors de la vie de leur parti, sur l’actualité nationale.

Au cours de la déclaration finale, le président du parti, Me Adrien Houngbédji, s’est prononcé sur l’état de la démocratie béninoise. Contrairement à la thèse défendue par l’opposition au régime de la rupture, qui estime que la démocratie béninoise est morte et qu’il ne reste qu’à faire le deuil, Me Adrien Houngbédji martèle que la “démocratie béninoise n’est pas finie”.

“J’entends souvent dire que la démocratie au Bénin, c’est fini. À ceux-là, je voudrais dire que la démocratie n’est pas finie. Essayez de la bâillonner, ce sera toujours pour un temps. Vous la croyez morte, elle renaît toujours de ses cendres.“, affirme-t-il.

Le PRD défendra désormais la démocratie…

Si les responsables du Parti du renouveau démocratique ont déploré, au cours de leur université de vacances, l’injustice dont ils ont été victimes dans leur partenariat avec le pouvoir de la rupture, ils n’entendent pas engager le parti dans l’opposition.

Cependant, le PRD entend revoir son partenariat avec le pouvoir du président Patrice Talon, Selon le président de cette formation politique, le Parti du renouveau démocratique se prononcera désormais quand il s’agira de défendre la démocratie et l’état de droit.

Le parti ne gardera plus le silence quand il s’agira de mettre en garde contre des dérives, quand il s’agira de lancer des appels à la préservation de la paix, au respect des libertés.