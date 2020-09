La consommation de cet aliment pourrait réduire les risques du cancer et maladies cardio-vasculaires

Une bonne alimentation constitue, dit-on, le meilleur médicament. Ainsi le riz brun, comparativement au riz blanc, présente de grandes quantités de matières utiles qui protègent l’organisme contre plusieurs maladies.

Disposant d’importantes quantités de fibres, protéines et minéraux essentiels, le riz brun, à la différence du blanc, contribue à réduire les risques de cancers et de maladies cardio-vasculaires. Selon le site FoodNews, le riz brun contient, par exemple, des minéraux essentiels à la santé des os, tels que le calcium et le magnésium, qui peuvent aider à prévenir les maladies osseuses comme l’arthrite, l’ostéoporose et même sur les neurones.

Les études effectuées et présentées par le même média suggèrent que le riz brun pourrait avoir des effets protecteurs contre certains cancers, y compris ceux du côlon et des seins, en raison de ses antioxydants.

Quid du cerveau?

Mais, autres que ces effets bénéfiques et grâce au manganèse et aux vitamines B complexe, le riz brun contribue à une meilleure santé du cerveau. Les antioxydants qu’il contient aident de plus à protéger les cellules du cerveau, des dommages dus à l’inflammation. C’est dire qu’il combat l’inflammation grâce aux antioxydants comme le sélénium.

Ses fibres, en plus de garder l’intestin sain, présente un autre avantage, celui de réduire la faim, puisque la fibre y reste pendant longtemps. Il est donc recommandé au regard de tous ces effets bénéfiques pour la santé, la consommation du riz brun.