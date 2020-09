Koeman : “Suárez ? J’ai l’impression d’être le méchant de l’histoire”

Ronald Koeman était en conférence de presse ce samedi avant la réception de Villarreal en Liga. Le coach du Barça a évoqué plusieurs sujets, dont le départ de Luis Suarez à l’Atletico Madrid.

Vice-champion de Liga, le Barça démarre la saison 2020-2021 de Liga ce dimanche par la réception de Villarreal au Camp Nou. Secoués ces derniers mois par une crise interne sans précédent, marquée par le vrai faux-départ de Messi, les Blaugranas semblent avoir conjugué au passé cette période. En témoigne leur belle pré-saison où ils ont assuré. Et pour cette saison, les catalans visent le titre. En conférence de presse ce matin, Ronald Koeman a analysé la forme de son équipe, mais a aussi répondu aux questions concernant le départ polémique de Luis Suárez, et le tacle de Lionel Messi à la direction du Barça sur les réseaux sociaux.

“J’ai l’impression que c’est moi le méchant de cette histoire, et ce n’est pas le cas. Depuis l’appel, j’ai montré beaucoup de respect envers lui et je lui ai toujours dit que s’il restait, ça pourrait être compliqué pour lui de jouer, mais que s’il restait, il serait le bienvenu dans l’effectif“, a commencé Koeman. “Avant de signer mon contrat, le club avait certaines idées, et moi j’ai essayé de soutenir ces idées. Ce ne sont pas seulement les décisions de l’entraîneur. Luis et moi, nous nous respectons, et nous avons parlé clairement de son avenir. Il a eu l’opportunité de partir à l’Atletico, et je lui souhaite toute la chance du monde“, a-t-il ajouté sur la situation du buteur uruguayen.