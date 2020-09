Koeman : “Ansu Fati a un bel avenir” au Barça

Ronald Koeman a adressé des louanges à son jeune attaquant Ansu Fati, auteur d’un doublé face à Villarreal (4-0) dimanche soir. L’entraineur du Barça voit en Fati l’avenir du club blaugrana.

A 17 ans, Ansu Fati a déjà conquis toute l’Espagne. Très fin techniquement, le jeune international espagnol ne cesse d’impressionner que ce soit en sélection ou en club. Dimanche soir, face à Villarreal pour le premier match de la saison des Blaugranas, le natif de Bissau a contribué à la large victoire des siens en signant un doublé et en provocant un penalty transformé par Lionel Messi. Une belle prestation saluée par l’ensemble de la presse espagnole.

Mais pas que. En zone mixte après la rencontre, Ronald Koeman a félicité son attaquant pour son match réussi. Le nouvel entraîneur du Barça estime que son joueur a un bel avenir devant lui. “Je l’avais critiqué contre Elche, mais aujourd’hui je lui ai dit qu’il avait fait un excellent match, il était très direct et nous avons tiré le meilleur parti de sa qualité“, a déclaré Koeman à la presse. “C’est un jeune joueur qui doit chercher à performer de manière constante et il a montré qu’il avait un bel avenir et je suis si heureux après son match d’aujourd’hui“, a-t-il ajouté.