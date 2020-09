Kemy: son ex Assane Sass promet de graves révélations sur sa relation avec Willy Mignon

Willy Mignon informait il y a quelques jours qu’il n’y jamais rien eu entre la chanteuse Kemy et lui en matière de relation amoureuse. Des propos refoulés par Assane Sass qui menace de faire de graves révélations.

Que s’est-il vraiment passé entre Assane Sass, Willy Mignon, Kemy et Dossi? Difficile de le dire malgré les clarifications récentes. “Savez-vous que l’histoire de rivalité entre Kemi et Dossi à cause de Willy Mignon n’a jamais existé? Je ne suis jamais sorti avec Kemi. Et la seule femme du showbiz béninois qui a vu mon dessous c’est Dossi”, confiait Willy Mignon il y a quelques jours.

Mais Assane Sass, l’ex de la chanteuse Oluwa Kemy pense tout le contraire. C’est du moins ce qu’il compte dévoiler les jours à venir. “Dites à Willy Miyon et Kemy d’arrêter leurs hypocrisies et mensonges s’ils veulent pas que je dévoile tout sur Facebook ici”, a-t-il balancé ce vendredi 25 septembre 2020 sur sa page Facebook.

“J’ai essayé d’embrasser Kemy”

“Tu ne peux pas dire que tu n’as rien gagné Willy Mignon. C’est à cause de ce même Noudjihou, tu as séparé les deux amies Kemy et Dossi. Et tu as gardé Dossi pendant des années. Donc, je ne veux plus entendre que tu n’as rien gagné “dans le showbiz béninois” (Ndlr)”, avait commenté un internaute la semaine dernière.

C’est en réponse à ce commentaire que Willy Mignon a informé ses fans qu’il n’y a jamais rien eu entre Kemy et lui. “J’avoue que… une fois et après des années de rumeurs, alors que nous étions en tournée hors du pays, j’ai essayé d’embrasser kemy. Elle m’a finalement repoussé et je me suis retenu”, avait-il avoué.

“Je préfère ne pas ressasser les événements passés”

Dans ce tohu bohu Dossi qui n’est plus en couple avec Willy Mignon, selon les révélations de l’artiste, a répondu sans faire dans la dentelle. Si quelqu’un est incapable de contrôler sa libido, cela n’engage que lui. Je préfère ne pas ressasser les événements passés”, a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

Des propos qui visiblement sont adressés à Willy Mignon avec qui elle a eu un enfant après plusieurs années de vie commune.