Juventus : à peine arrivé, Morata s’éclate avec Cristiano Ronaldo (vidéo)

Quatre ans après son départ, Alvaro Morata retrouve la Juventus. Le buteur espagnol s’est engagé pour un an avec le club turinois, dont il avait déjà porté les couleurs de 2014 à 2016.

Deux jours après son officialisation, le joueur de 27 ans a déjà noué une complicité avec la star portugaise Cristiano Ronaldo et son confrère d’attaque Paulo Dybala qui revient de blessure. Sur une vidéo postée sur la page Instagram de la Juventus, on voit la séance d’entraînement de ce vendredi de la Juventus avec le trio probable de l’attaque turinoise cette saison, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala et Alvaro Morata qui se sont amusés avec des séries de jonglages.