Julien Courbet: son père écrasé par une voiture, sa mère gravement malade

Julien Courbet a fait des révélations sur la maladie de sa mère, touchée par Alzheimer.

Dans un entretien accordé à “TV Grandes chaîne”, Julien Courbet a évoqué sa relation avec sa mère gravement malade. Marié depuis 22 ans et père de deux enfants, Lola et Gabin, âgés de 20 ans et 18 ans, Julien Courbet est un papa poule.

“Il était commercial et partait avec son break toute la semaine. Le week-end, on ne discutait pas trop. C’était un peu comme dans la chanson Mon vieux, de Daniel Guichard“, a-t-il confié à TV Grandes chaînes en référence à son père. A l’en croire, son père a été écrasé par une voiture lorsqu’ils ont commencé à se fréquenter.

“Mon père marchait sur un trottoir et a été fauché par un type qui avait bu trop de bières et s’est ensuite enfui. On a toujours vécu avec cette question : ‘Aurait-il pu être sauvé ?’ Le type n’a eu que trois mois de prison avec sursis.”, a-t-il expliqué.

La maladie dont souffre sa mère

La mère de Julien Courbet est atteinte de la maladie d’Alzheimer. “Elle me reconnaît une fois sur dix. C’est une autre épreuve, personne ne mérite une fin de vie comme ça. Mais quand elle me reconnaît, je vous assure que cette ‘rencontre’ devient un moment de magie ! Et on rigole beaucoup ensemble“, a-t-il encore raconté presqu’en larmes.

Selon lui, la vie n’a pas été tendre avec ses parents qui ont tous deux connu une fin difficile.