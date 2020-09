« Je vous ai demandé de ne pas me toucher », Jean-Luc Mélenchon à Marseille (vidéo)

« Il faut éviter de me toucher », déclare Jean-luc Mélenchon, en difficulté lors d’un bain de foule à Marseille, à l’occasion des manifestations contre les suppressions d’emplois.

La situation sanitaire à Marseille et plus largement dans les Bouches-du Rhône, reste «particulièrement préoccupante», selon le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) en début de semaine. C’est dans ce contexte que le chef de file de LFI, Jean-Luc Mélenchon, s’y est rendu, ce jeudi 17 septembre 2020, pour participer aux manifestations contre les suppressions d’emplois.

Ainsi, se prêtant au jeu de selfies, il demanda à cette foule enthousiasmée de bien vouloir maintenir la distance appropriée. Selon le site site d’informations SPUTNIKNEWS, Jean-Luc Mélenchon a dit : « Il faut éviter de me toucher, là, les gens! ». Alors qu’une femme se rapprochait un peu plus, malgré cet avertissement, le leader de LFI a réitéré son propos, visiblement agacé: « Je viens juste de dire qu’il faut éviter de me toucher! ».