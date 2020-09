“Je suis juste fatiguée de me disputer et de ne plus être sur la même longueur d’ondes”, Cardi B

Après trois années de mariage mouvementé, Cardi B entame une procédure judiciaire pour divorcer de son mari, le rappeur Offset. Sur Instagram, vendredi 21 septembre, la rappeuse américaine a expliquée à ses fans sa décision.

Trois ans après avoir convolé en justes noces, Cardi B et Offset s’apprêtent désormais à rompre les liens du mariage. Selon TMZ, la rappeuse de 27 ans a lancé mardi 15 septembre 2020 une procédure de divorce dans l’Etat de Géorgie. La rappeuse a pris la parole vendredi sur Instagram pour expliquer à ses fans sa décision d’ouvrir la procédure de divorce.

«Je veux vous remercier», a-t-elle lancé à ses fans qui lui ont adressé des messages de soutien, selon une transcription de la vidéo par «People». «Cependant… J’en ai, genre, pas vraiment besoin», a ajouté la star de 27 ans qui réclame la garde exclusive de sa fille de deux ans, Kulture. «Je vais bien. Je veux que vous sachiez que je n’ai pas versé une larme», a-t-elle assuré vendredi. «Cette fois, je n’ai pas pleuré.» L’artiste a également assuré que le divorce n’avait «rien à voir» avec les infidélités d’Offset. «J’en ai juste eu marre des putains de disputes. J’en ai eu marre de ne pas être sur la même longueur d’onde», a-t-elle déclaré.

«Je ne fais pas de coups. Je n’ai pas besoin de coups (…) impliquant ma famille pour vendre des trucs. Je ne comprends pas pourquoi les gens cherchent une raison à ce divorce qui serait aussi mauvaise. Rien d’incroyablement fou ne s’est produit. Parfois, les gens s’éloignent pour de vrai, putain. Ça fait quatre ans que je suis avec cet homme, j’ai une gosse avec cet homme», a-t-elle insisté. «On finit par en avoir assez des disputes et de l’accumulation», a-t-elle ajouté. «Et avant que quelque chose de mauvais ne se produise, avant qu’on ne vous abandonne, qu’on ne vous trompe, parfois, vous voulez juste partir. C’est quoi le problème avec ça», a poursuivi Cardi B, avant de conclure : «Je me sens super bien. Je ne suis pas abattue. Je ne suis pas dévastée. Je ne souffre pas.»

Cardi B, de son vrai nom Belcalis Almánzar s’est mariée à Offset lors d’une cérémonie privée en 2017, et les deux stars n’ont révélé publiquement la nouvelle de leurs noces qu’environ un an plus tard. Elle a annoncé qu’ils s’étaient séparés en décembre 2018, sur fond de rumeurs d’infidélité. Après s’être excusé sur Instagram d’être un “mari égoïste et dérangé”, Offset a ensuite demandé pardon sur scène devant la foule lors son concert Rolling Loud, où il a sorti une pancarte faite de roses sur laquelle on pouvait lire “Ramenez-moi Cardi”.