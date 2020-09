Le chanteur Sidiki Diabaté, accusé de violences conjugales par l’une de ses compagnes, a réagi dans une vidéo (audio sur image) rendue publique par son staff.

“Moi je ne regrette pas hein … Je ne regrette rien, pourquoi regretter? Walaï, je ne regrette rien, rien du tout, rien”: c’est la réaction du chanteur malien Sidiki Diabaté en réponse aux violences conjugales et séquestrations qu’il a exercées sur son ancienne compagne identifiée comme Mariam Sow.

“Je ne regrette rien”, Sidiki Diabaté évoque sa violence conjugale sur Mariam Sow (vidéo)



Dans cet audio enregistré lors d’une discussion entre l’artiste et son staff le week-end dernier, et dévoilé sur la toile, l’artiste répondait aux commentaires sur les faits qui lui sont reprochés par son ex. Considérant que l’artiste ne parle pas bien la langue française, ses proches estiment qu’il voulait plutôt dire qu’il ne se reproche rien.

Dans l’un ou l’autre cas, Sidiki Diabaté est actuellement entre les mains de la justice et est contraint de répondre aux faits qui lui sont reprochés.

Les faits remontent à un an mais une plainte a été déposée par la victime contre l’artiste le vendredi 18 septembre 2020. Le lundi 21 septembre 2020, Sidiki Diabaté a finalement été arrêté par la Brigade d’investigation judiciaire (BIJ).

03 jours de garde à vue puis déféré en prison

Après trois jours de garde à vue, l’artiste a été placé sous mandat de dépôt le jeudi 24 septembre au soir. Il séjourne actuellement à la prison centrale de Bamaka en attendant son procès.

Déjà le dimanche dernier, les Affrima ont retiré Sidiki Diabaté de la liste des nominés de cette année. 24 heures plus tard, ce lundi, Sidiki Diabaté a été également retiré du Primud 2020 pour lequel, il est nominé dans plusieurs catégories.

Toutefois, pour l’heure, outre la version de la plaignante dévoilée sur les réseaux sociaux, le musicien malien Sidiki Diabaté n’a pas encore donné sa version des faits.