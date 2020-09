Japon: Yoshihide Suga élu premier ministre dans un contexte de gros défis à relever

Le Japon a désormais un nouveau Premier ministre en la personne de Yoshihide Suga. Il prend donc la place de Shinzo Abe qui a annoncé sa démission en tant que Premier ministre et président du LDP le 28 août, invoquant une mauvaise santé.

Le Parti libéral démocrate (LDP) au pouvoir au Japon a élu lundi Yoshihide Suga comme son nouveau président, assurant sa sélection au poste de Premier ministre mercredi 16 septembre 2020 à l’Assemblée nationale. Suga va donc prendre les rênes du pays pour finir le mandat de son prédécesseur Abe qui se termine en septembre 2021.

Suga a remporté 377 voix sur 534 parmi les électeurs éligibles, qui se composaient de 393 législateurs PLD et 141 représentants régionaux. Suga était secrétaire en chef du cabinet d’Abe depuis décembre 2012 et avait reçu le soutien de cinq des sept factions du parti, dont les deux plus importantes, dirigées respectivement par Hiroyuki Hosoda et le ministre des Finances Taro Aso, qui conservera son poste sous Suga.

D’énormes défis à relever

Certes Suga a été élu avec une grande majorité des voix et donc accepté par les politiques japonais. La question qu’il revient donc de poser est de savoir s’il arrivera à avoir le même « plébiscite » au sein de la population. Abe a été un leader pour plusieurs japonais et d’ailleurs cela lui a valu de faire plus de temps au pouvoir que n’importe quel autre PM du Japon. Mais les dernières années de sa gestion lui ont valu une impopularité extraordinaire. Seuls 33% des gens approuvaient encore son gouvernement, selon un sondage Jiji Press.

L’un des défis que doit relever Suga désormais sera de tout faire pour sortir de l’ombre de son ancien patron. Il doit poser des actes forts comme, en premier lieu, arriver à arrêter ou ralentir la progression du Coronavirus. Ce ne sera pas chose facile étant donné qu’il a fait partie d’un système dont la cote de popularité a considérablement chuté. Alors que le taux de chômage officiel n’est que de 2,8%, il cache la situation réelle à laquelle est confrontée la classe ouvrière.

À la suite de la pandémie de COVID-19, 2,4 millions de travailleurs ont été congédiés et risquent d’être licenciés carrément alors que les entreprises cherchent à réduire les coûts. De plus, 38% de tous les travailleurs occupent des emplois peu rémunérés et non réguliers et risquent également d’être licenciés. Ceux qui ont renoncé à chercher du travail ne sont pas non plus comptabilisés dans les chiffres du chômage. Les défis sont énormes et le parti voit en Yoshihide Suga, un homme capable de les relever afin de redorer le blason du pays du soleil levant.