“J’ai été violée”, la chanteuse Daphné raconte sa mésaventure

Daphne a révélé avoir été violée dans son enfance. Une mésaventure bien difficile pour la chanteuse camerounaise, qui a fait des crises de dépression, des crises d’anxiété et de panique, suivies d’une détérioration de sa santé, en raison du traumatisme qu’elle a traversé.

Dans un récit publié sur ses plateformes de communication, tôt ce lundi 28 septembre 2020, Daphne NJIE Efundem a évoqué une mésaventure de sa vie.

” J’ai été violée dans mon enfance par une personne dont je ne me souviens plus. J’ai vécu une série de dépressions, de crises d’anxiété et de panique et une détérioration de ma santé en raison du traumatisme que j’ai traversé”, confié la chanteuse. A l’en croire, elle souffre d’attaques de panique et vomit à chaque fois qu’elle essaie de devenir intime.

“Parce que je sens la forte odeur de sa sueur et des flashbacks de la scène. Après la fin de ma première relation, je ne pouvais pas me pardonner d’avoir laissé un homme en moi à nouveau”, a-t-elle expliqué.

A l’en croire, les choses ont empiré quand quelqu’un à qui elle s’est confiée lui a dit : “Regarde celle-là qui ne se souvient même pas de qui a pris sa virginité”.