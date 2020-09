“J’ai besoin d’affection, j’ai besoin d’amour”, Tina Glamour

Dans une vidéo publiée sur Facebook, Tina Glamour, mère de DJ Arafat, a annoncé qu’elle a un amant avec qui elle ne parle plus. Cette rupture semble déstabiliser la mère de DJ Arafat qui a besoin d’amour.

Tina Glamour et son amant ne se parle plus. Selon elle, le jeune homme l’a bloquée sur whatsapp et ne veut plus entendre parler d’elle. “Je suis triste aujourd’hui. je suis amoureuse, pas d’un moins que rien. De quelqu’un qui est beau. Il est plus jeune que moi. Ce n’est pas un complexe pour moi. je l’aime mais je l’ai blessé. Je lui ai porté main plusieurs fois. Je ne sais pas pourquoi, je mets ma rage sur lui”, a expliqué Tina Glamour à ses fans.

Très seule et abandonnée à elle même, Tina Glamour demande à son jeune amoureux de revenir à la raison et de recoller les morceaux. “J’ai besoin de me faire suivre, pour oublier ce que j’ai vécu. J’ai besoin d’affection, j’ai besoin d’amour”, a-t-elle confié.

Mieux, la chanteuse a peur d’avoir une fin semblable à celle de son fils. “Aidez-moi a ne pas mourir comme mon fils. Mon fils, pourquoi il est mort? Ce n’est pas une affaire de moto hein. Il était délaissé”, fait-elle remarquer.