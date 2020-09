Italie – Justice : Luis Suarez accusé de tricherie à l’examen

Luis Suarez est au centre d’une enquête en Italie, annonce Goal. Alors que Suarez devait passer un examen d’italien afin d’obtenir son passeport, ce dernier aurait triché. “Des irrégularités sont apparues dans l’examen passé par Luis Suarez”, fait savoir un communiqué du procureur de Pérouse.

La situation de Suarez se complique davantage. Poussé vers la sortie au Barça, l’urugayen fortement annoncé en Italie devrait régler sa situation communautaire “grâce à la nationalité de sa femme, une fois seulement qu’il aura satisfait un examen validant sa nouvelle nationalité.”, précise la Gazzetta dello Sport. Mais au terme dudit examen, le joueur s’est retrouvé dans le viseur de la justice. En effet, le procureur de Pérouse et la police douanière et financière italienne reprochent au joueur d’avoir vu les épreuves d’avance et la note de l’examen lui a avait été attribuée aussi d’avance.

“Au cours des enquêtes, des irrégularités sont apparues dans l’examen passé par Luis Suarez pour obtenir la nationalité italienne. Il ressort des activités d’enquête que les sujets couverts par l’examen avaient été convenus à l’avance et que la note avait été attribuée avant l’examen, et que le candidat n’avait démontré qu’une connaissance élémentaire de la langue italienne. Aujourd’hui, la police financière procède à des acquisitions documentaires à l’Université de Pérouse dans le but de confirmer le comportement décrit et de signaler les délits de divulgation de secrets de bureau, de mensonge idéologique commis par des agents publics et plus encore.”, écrit le procureur de Pérouse, dans les propos relayé par Goal.