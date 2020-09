Indice du capital humain: le Bénin 147è sur 174 pays

Le classement des pays, suivant l’indice du capital humain publié le mercredi 16 Septembre 2020 par la Banque Mondiale, place le Bénin au 147ème rang sur 174 pays.

La publication du dernier classement par la banque mondiale, de l’indice du capital humain, positionne le Bénin au 147è rang avec l’affichage d’un indice de 0,40. Pour ce qui est de la probabilité de survie, il est de 0,91 jusqu’à l’âge de 5 ans et de 0,77 (77%) comme taux de survie des adultes. Le nombre d’années d’école prévues est de 9,2 et le nombre d’années d’école ajustées en fonction de l’apprentissage établi à 5,7.

Selon le même rapport, l’indice de capital humain 2020 du Groupe de la Banque mondiale est construit à partir de données de santé et d’éducation collectées jusqu’en mars 2020 dans 174 pays qui représentent 98 % de la population mondiale.

Avant la pandémie de la Covid19, un enfant né dans un pays d’Afrique Subsaharien ne pouvait espérer atteindre que 56 % de son niveau de capital humain potentiel par rapport à un enfant ayant bénéficié de services d’éducation et de santé complets.

Les investissements dans le capital humain, la santé, les connaissances et les compétences accumulées tout au long d’une vie sont déterminants pour libérer le potentiel de chaque enfant et améliorer les performances économiques des pays, alerte la Banque mondiale.

Par ailleurs, du rapport de l’institution, il ressort qu’en moyenne, les filles obtiennent de meilleurs résultats en termes de capital humain que les garçons.

Seulement, cette évolution ne se traduit pas encore par des possibilités comparables d’exploiter ce capital humain sur les marchés du travail. Ainsi, en moyenne, le taux d’emploi des femmes est inférieur de 20 points de pourcentage à celui des hommes, avec des écarts plus importants dans de nombreux pays et régions, selon la Banque mondiale.

Quid de l’indice du capital humain?

L’indice du capital humain mesure la contribution de la santé et de l’éducation à la productivité de la prochaine génération d’un pays et qu’il repose sur des études microéconométriques.

Sa création s’inscrit dans le cadre plus large du projet pour le capital humain. L’indice du capital humain est une initiative du Groupe de la Banque mondiale visant à la fois à faire avancer les recherches et les évaluations et promouvoir l’engagement des pays dans ce domaine.

La création de l’Indice de capital humain illustre un changement de perspective voulu par la Banque mondiale. Désormais, les États ne sont plus seulement incités à investir dans des infrastructures physiques (routes, ponts, aéroports), ils sont aussi poussés à investir dans leur population, à travers l’éducation et la santé.

L’ICH incite donc les États à faire des investissements dans leurs systèmes scolaires et de santé avec une promesse de bon sens : un individu éduqué et en bonne santé sera plus productif et plus apte à relever les défis économiques de demain.