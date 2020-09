Haut-Karabakh: violents combats entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

Les forces arméniennes et azéries ont échangé des tirs féroces pour un deuxième jour lundi sur le territoire du Haut-Karabakh.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan sont entrés dans des affrontements violents, ce weekend, qui ont vu plusieurs morts et blessés survenus de part et d’autre. Selon Metro.us, il s’agit des plus violents depuis 2016 qui ravivent l’inquiétude quant à la stabilité dans la région du Caucase du Sud, un couloir pour les oléoducs transportant du pétrole et du gaz vers les marchés mondiaux.

Les deux anciennes républiques soviétiques se sont affrontées périodiquement dans un conflit de plusieurs décennies au sujet du Haut-Karabakh, une région séparatiste située à l’intérieur de l’Azerbaïdjan mais dirigée par des Arméniens de souche.

Le président azerbaïdjanais a déclaré une mobilisation militaire partielle, et son ministre des Affaires étrangères a déclaré qu’un total de six civils azéri avaient été tués et 19 blessés depuis le début des combats. L’agence de presse Interfax a cité un représentant du ministère de la Défense arménien qui aurait déclaré que 200 Arméniens avaient été blessés.