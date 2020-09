Hama Amadou : « Si ma candidature n’est pas retenue, ce qui est arrivé au Mali va se passer au Niger »

Alors qu’il pourrait être écarté de la course à la présidentielle au Niger par le nouveau code électoral, l’ancien président de l’Assemblée national, Hama Amadou, investi candidat par son parti, brandi la menace d’un soulèvement populaire en cas de rejet de sa candidature.

Hama Amadou persiste et signe. Il n’y aura pas d’élection présidentielle au Niger sans sa participation. L’ancien président de l’Assemblé national, condamné en 2017 à un an de prison ferme pour trafic de bébé, est investi candidat par son parti, le Mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine (Moden-Fa Lumana Africa), pour les prochaines joutes électorales du 27 décembre prochain. Toutefois, le nouveau code électoral, d’ailleurs contesté par l’opposition, interdit à toute personne, condamnée à une peine d’un an de prison ferme, de participer à une élection et de diriger un parti politique.

A lire aussi : Présidentielle Ghana 2020: les critiques de l’opposition contre la commission électorale

L’opposition déjà divisée

Mais Amadou qui affirme jouir de tous ses droits civiques et que rien ne peut l’empêcher de se présenter à la présidentielle, brandit déjà la menace de l’insurrection populaire en cas de rejet de son dossier de candidature. « Si ma candidature n’est pas retenue par la Cour constitutionnelle, ce qui est arrivé au Mali va se passer au Niger », a déclaré Hama Amadou après son investiture. Des propos que d’aucuns qualifient d’un prêche d’un solitaire dans le désert. Car, bien qu’il soit investi candidat par le Moden-Fa Lumana Africa, Hama Amadou ne fait pas l’unanimité au sein de sa formation politique qui a aussi désigné Noma Oumarou pour représenter le parti.

A lire aussi : France : Alexandre Benalla positif au coronavirus

Une quinzaine de candidats à l’élection présidentielle au Niger ont déjà été investis par leurs formations politiques, dont l’ancien ministre de l’Intérieur Bazoum Mohamed, pour le compte du parti au pouvoir le PNDS, l’ancien président Mahamane Ousmane, l’ancien président de la transition militaire de 2010-2011 le général Salou Djibo, et l’ancien ministre des Affaires étrangères, Ibrahim Yacoubou.