Ghana : Nana Akufo-Addo annonce la reprise des championnats de football

Le président ghanéen s’est félicité des avancées enregistrées par son pays dans la lutte contre la pandémie de coronavirus et a annoncé la reprise de la saison de football, lors d’une allocution télévisée dimanche soir.

“Aujourd’hui plus que jamais, nous devons rester disciplinés et respecter les mesures d’hygiène, le port du masque et la distanciation sociale qui font désormais partie de notre quotidien”, a rappelé Nana Akufo-Addo. Le chef de l’état a également souligné “la baisse importante” du nombre de contaminations au Covid-19 dans le pays, où le port du masque demeure obligatoire jusqu’au 14 décembre.

A lire aussi : Ghana: l’épouse de l’ex-président, Jerry John Rawlings, choisie pour faire partir Nana Akufo-Addo

Depuis la réouverture de l’aéroport international de Kotoka, 10 061 passagers ont été testés lors de leur entrée sur le territoire ghanéen, 26 d’entre eux étaient positif au Covid-19, a indiqué le président. “Imaginons un instant ce qui aurait pu se passer si ces 26 personnes positives n’avaient pas été détectées et s’étaient mêlées à la population”, s’est inquiété Nana Akufo-Addo, qui incite les Ghanéens à rester très prudents face au virus.

Le chef de l’état a néanmoins annoncé dimanche soir que les entrainements sportifs vont reprendre afin de permettre aux équipes nationales de participer aux compétitions internationales à venir. Après des consultations avec la fédération de football ghanéenne, il a été décidé que les championnats reprendront dans le pays à compter du 30 octobre. Des tests réguliers sont prévus pour les joueurs et l’encadrement sportif.

A lire aussi : Crise malienne: l’ex-président du Ghana Jerry Rawlings rencontre le Colonel Goita et lance un pic à la CEDEAO

“Aucun spectateur ne sera admis dans les centres d’entrainement (…) et les stades seront limités à 25% de leur capacité, afin de garantir la distanciation sociale”, a en outre précisé le chef de l’État.

“La reprise des autres compétitions sportives sera discutée au cas par cas, après consultation entre le Ministère des sports et les fédérations concernées”. Nana Akufo-Addo

En revanche, le Ghana maintient la fermeture de ses frontières terrestres et maritimes. Les plages du pays, les bars, les cinémas et les boîtes de nuit resteront fermés jusqu’à nouvel ordre. Le Ghana a enregistré plus de 46.000 cas de Covid-19 sur son territoire et 297 décès.