Genève: Didier Drogba reçoit le prix du Président de l’UEFA 2020

Le Prix du Président de l’UEFA 2020 sera décerné à Didier Drogba le jeudi 1er octobre 2020 à Genève.

L’ancien attaquant de Marseille et Chelsa Didier Drogba, 42 ans sera distingué à l’occasion du tirage au sort de la phase de groupes de l’UEFA Champions League 2010/21, jeudi soir en Suisse.

Il s’agit du prix du Président qui récompense chaque année les réalisations exceptionnelles, l’excellence professionnelle et les qualités personnelles exemplaires. Selon le site de l’uefa, l’actuel président de l’UEFA Aleksander Čeferin met en avant « l’engagement pour l’excellence sur et en dehors de la pelouse de Drogba ». La même source précise qu’il admire la motivation de Drogba d’aider à améliorer la vie des enfants des pays en développement après sa retraite.

« Didier est un héros au yeux de millions de fans de football pour ses exploits tout au long de sa brillante carrière de joueur. C’est un leader – un pionnier. Il m’a marqué pas son talent, sa force et son intelligence, mais surtout pour son appétit insatiable de réussite – un aspect de sa personnalité qui est tout aussi présent dans sa volonté d’aider les autres en dehors du terrain de jeu ». M. Čeferin, président de l’UEFA



Le plus grand footballeur que la Côte d’Ivoire ait jamais connu

A noter que L’UEFA Champions League est devenue la plus grande compétition de clubs au monde pour avoir été mesure d’attirer les meilleurs joueurs de la planète. “Nous avons ainsi eu la chance de pouvoir voir évoluer des talents comme George Weah, Samuel Eto’o et Didier Drogba au plus haut niveau. À leur tour, ces joueurs ont montré la voie aux footballeurs africains, invitant toute une génération à suivre leur exemple. », a expliqué le président de l’UEFA Aleksander Čeferin.

Didier Drogba est un joueur ivoirien à la retraite. Il a commencé sa carrière en France, où il a joué pour Le Mans, Guingamp et Marseille. À Chelsea il devenait ensuite l’un des plus grands attaquants du XXIe siècle. Il n’est plus à démontrer que Didier Drogba est le plus grand footballeur que la Côte d’Ivoire ait jamais connu.

Sa réalisation la plus importante…

Pour le club de Londres, il a marqué 164 buts au cours de 381 matches, toutes compétitions confondues. “Sa réalisation la plus importante est sans doute son but égalisateur en finale de l’UEFA Champions League 2012 contre le Bayern. Pour parfaire cet exploit, il a aussi inscrit le tir au but de la victoire dans la séance fatidique, permettant à Chelsea de remporter la compétition pour la première fois”, a reconnu l’UEFA.

Né à Abidjan, Didier Drogba a marqué le premier but dans l’histoire de son pays à l’occasion de la première participation de la Côte d’Ivoire à la phase finale de la Coupe du monde de la FIFA, en 2006, et disputera ensuite deux autres tournois.