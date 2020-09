G5 Sahel: plusieurs soldats maliens tués dans une attaque à Boulkessy

Les forces armées maliennes ont annoncé que leurs éléments ont été la cible d’une attaque terroriste dans le nord du pays.

Dans un communiqué, le ministère malien de la défense a indiqué qu’une « mission de patrouille FAMa du poste du G5 Sahel, a fait l’objet d’une attaque terroriste complexe à Boulkessy ». Le bilan provisoire de cette attaque est d’au moins trois soldats tués et quatre autres blessés. Les assaillants ont également eu dans leur rang, une quinzaine de blessés, indique le communiqué ministériel.

Créé en 2015, la force conjointe du G5 Sahel composée de 5 pays du Sahel où les terroristes font rage, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, et Tchad, peine véritablement à assumer son rôle. Elle a été mise en place pour offrir aux pays membres, un cadre de coopération sur la sécurité et la défense du territoire qu’ils ont en commun. Cependant, il n’y a toujours pas de quoi faire un bilan positif de cette force qui semble même ne plus en être une.