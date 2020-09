Frontières nigérianes: une nouvelle décision de Muhammadu Buhari risque d’anéantir l’économie béninoise

Le président de la République fédérale du Nigéria est décidé à se passer du Bénin dans ses transactions. Pendant que les frontières bénino-nigeriannes demeurent toujours fermées, ceci depuis plus d’un an, Muhammadu Buhari vient d’approuver la construction d’un réseau ferroviaire qui reliera le Nigéria à la République du Niger.

Si le Bénin peine à concrétiser la construction du réseau ferroviaire pouvant relier Niamey à Cotonou via Dosso et Parakou, le Nigéria y voit une opportunité. Ce mercredi 23 septembre, le gouvernement fédéral du Nigéria a approuvé la construction d’une ligne ferroviaire Kano-Dutse(Jigawa)-Katsina-Jibia-Maradi, d’une distance de 232 km pour un montant de 1 959 744 723,71 dollars.

A lire aussi : Fermeture des frontières : Aliko Dangoté s’est-il fait prendre à son propre piège?

L’approbation de la réalisation de cette infrastructure ferroviaire a été faite, lors de la réunion du Conseil exécutif fédéral présidé par le président, Muhammadu Buhari. Une initiative très louable, qui, une fois réalisée, boostera les relations économiques entre la première puissance économique de l’Afrique et le Niger, l’un des pays les plus pauvres de la planète.

Le port de Cotonou risque gros

L’objectif de la réalisation de ce projet qui existait depuis très longtemps est de permettre au Nigéria de se positionner comme un concurrent de taille pour arracher au port de Cotonou, le transport des marchandises en provenance du Niger via les chemins de fer en perspective. En effet, pour accéder à la mer, le Niger et ses autres voisins enclavés, n’ont actuellement que le port de Cotonou comme couloir le plus proche, le plus rapide et le moins accidenté. Mais, à cause de la fermeture des frontières nigérianes, ces pays ont d’énormes difficultés pour, à la fois, commercer avec le Bénin et le Nigéria. D’où la double opportunité pour le Nigéria de se positionner très vite au détriment de son voisin, le Bénin, toujours réfractaire à ses injonctions.

A lire aussi : Fermeture des frontières: un an après, qu’ont gagné le Bénin et le Nigeria?

Ainsi la coopération nigéro-nigériane fait un grand pas dans le sens de l’intégration sous-régionale, par l’interconnexion par liaison ferroviaire des deux vastes pays de l’Afrique de l’Ouest. Une liaison ferroviaire qui aura pour conséquence la réduction du désenclavement dont souffrent ces pays, mais aussi la réduction des échanges économiques entre le Niger et le Bénin. Et si la fermeture des frontières bénino-nigérianes persistent, les conséquences économiques risquent d’être énormes pour le pays de Patrice Talon.