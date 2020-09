France: l’ex-président Valéry Giscard d’Estaing est sorti de l’hôpital

Valéry Giscard d’Estaing a regagné son domicile, après avoir été soigné pour une infection pulmonaire. Son cabinet a indiqué qu’il n’était pas hospitalisé pour cause de coronavirus

L’ancien président de la République française, Valéry Giscard d’Estaing, est sorti ce jeudi de l’hôpital Georges-Pompidou où il a été admis lundi et a regagné son domicile, a annoncé son cabinet. L’ex-chef de l’Etat, qui a dirigé la France de 1974 à 1981, a été hospitalisé pour “une légère infection aux poumons”.

Valéry Giscard d’Estaing, hospitalisé lundi à Paris, n’a pas contracté le coronavirus et “il se sent bien” malgré une “légère infection aux poumons”, a indiqué son cabinet mardi dans un communiqué. L’ex-chef de l’Etat de 94 ans y suivait « un traitement de quelques jours et fait savoir qu’il se sent bien », nous avait précisé lundi son entourage. Et d’ajouter que c’était « par précaution » que Valéry Giscard d’Estaing avait été admis en réanimation.

Âgé de 94 ans, Valéry Giscard d’Estaing était entré à l’Elysée à 48 ans et avait inscrit son septennat sous le signe de la modernité, autorisant le divorce par consentement mutuel, dépénalisant l’avortement et abaissant de 21 ans à 18 ans l’âge de la majorité. Plus jeune président de la Ve République lorsqu’il est élu en 1974, il avait fait l’une de ses dernières apparitions publiques le 30 septembre 2019 lors des obsèques à Paris d’un autre président de la République, Jacques Chirac, qui fut son Premier ministre de 1974 à 1976.