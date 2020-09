France : Alexandre Benalla positif au coronavirus

L’ancien chargé de mission du président français Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, a été testé positif au coronavirus. L’homme d’affaires aurait été hospitalisé “dans un état sérieux”.

Soumis à un test de dépistage au coronavirus qui s’est avéré positif, Alexandre Benalla a été hospitalisé à l’hôpital Cochin à Paris, a-t-on appris mardi soir auprès du Parisien et Europe 1. Selon les médias français, l’ancien chargé de mission du président Emmanuel Macron ne se sentait pas bien depuis trois jours et a fini par être hospitalisé dans un état sérieux.

Mis en examen pour les violences survenues à la place de la Contrescarpe à Paris, le 1er mai 2018, Alexandre Benalla est visé dans six enquêtes judiciaires. Il est notamment poursuivi pour avoir obtenu et utilisé, après son départ de l’Élysée, deux passeports diplomatiques pour voyager en Afrique et en Israël, où il entamait sa reconversion en consultant international en sécurité. Il détenait en outre un passeport de service, obtenu, selon l’accusation, en produisant frauduleusement une lettre à en-tête du chef de cabinet de l’Élysée, François-Xavier Lauch, mais “dactylographiée” et non signée.