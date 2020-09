Français tués au Niger: l’Etat Islamique revendique l’attaque

L’Etat islamique (EI) a revendiqué, ce jeudi, l’assassinat le 9 août au Niger, de huit personnes, à savoir, six humanitaires français et deux Nigériens, dans sa revue Al-Naba.

La publication, authentifiée par de multiples sources dont l’organe américain Site, évoque une “attaque éclair” dans la région de Kouré ayant abouti à la mort de six “Croisés” français et deux “apostats” nigériens.

L’attaque revendiquée par l’Etat Islamique avait été perpétrée le 9 août dernier, dans la commune de Kouré, au Niger. Elle a coûté la vie à huit (08) personne, à savoir six (06) humanitaires français et deux (02) nigériens, qui étaient leurs guides. La CEDEAO, la France, le Niger et la communauté internationale ont tous condamné cette attaque.

La traque de l’armée

Les forces armées nigériennes avaient lancé une traque qui a abouti à l’arrestation de l’un des présumés assaillants. Dans cette opération, l’armée nigérienne bénéficie du soutien de la force Barkhane qui a mis à contribution ses moyens de reconnaissance aérienne à partir de sa Base Aérienne Projetée (BAP) installée sur la base 101 de Niamey, la capitale. Des soldats des forces spéciales américaines qui soutiennent le Niger dans la lutte contre le terrorisme constituent, eux aussi, un soutien pour cette opération.