Félix Tshisekedi demande l’annulation totale de la dette africaine

Devant l’Assemblée Générale de l’ONU, mardi 22 septembre 2020, le président congolais, Félix Tshisekedi, a plaidé pour l’annulation totale de la dette des pays pauvres, afin de leur permettre de surmonter les effets économiques de la maladie à coronavirus.

Pour le président de la République Démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, les efforts de la communauté internationale devraient inclure l’annulation et autres allègements du fardeau de la dette, afin d’aider les pays en développement à sortir effectivement de la crise, et à mieux assurer l’après-Covid-19. Le chef d’Etat congolais a invité les institutions financières à prendre de nouvelles décisions pour l’annulation totale de ces dettes et a souhaité le renforcement de l’assistance technique dans la lutte contre la pandémie du coronavirus.

“Toutes ces mesures de soutien ou de financement supplémentaire de pays en développement ne devraient être liées à aucune condition”, a-t-il souligné, en lançant un appel “à renforcer la solidarité internationale”. Félix Tshisekedi n’est pas la seule personnalité à évoquer l’annulation de la dette publique africaine. Le président sénégalais, Macky Sall, le Pape François, le chef d’Etat Français, Emmanuel Macron, et Cie, ont aussi évoqué ce sujet qui ne cesse d’animer l’actualité.

Le FMI allège la dette à 25 Etats

Le Fonds monétaire international a annoncé, lundi 13 avril, le versement d’une aide d’urgence à 25 pays, dont 19 africains, pour leur permettre d’alléger leur dette et de mieux faire face à l’impact de la pandémie de Covid-19.

Les pays qui bénéficieront d’un allégement du service de leur dette sont les suivants : Afghanistan, Bénin, Burkina Faso, Comores, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Haïti, Îles Solomon, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Népal, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Tadjikistan, Tchad, Togo et Yémen.