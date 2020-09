Evaluations internationales : le Bénin poursuit sa glissade

Les performances du Bénin, en terme de liberté économique, liberté de presse, libertés politiques et civiles et compétitivité globale de l’économie, sont en deçà des attentes.

Le Bénin poursuit sa glissade vers moins de liberté économique, avec des scores qui chutent régulièrement depuis l’alternance au pouvoir en 2016. Dans son rapport 2020, the Heritage Foundation, a classé son économie parmi les non-libres et estime que le gouvernement béninois bien qu’ayant tenté d’attirer les investissements étrangers en poursuivant ses efforts pour améliorer l’environnement des affaires, les troubles civils, les inefficacités bureaucratiques et les lacunes en matière d’infrastructure ont dissuadé la plupart des investisseurs.

Dans la 26è édition du Wall Street Journal, le Bénin est classé en 2020, 133è sur 180 pays évalués en terme de liberté économique sur la base de plusieurs indicateurs.Or en 2016, le pays occupait la 101è place sur 178 d’où une chute libre de 32 places en 4 ans.

S’agissant de la liberté de presse, le Bénin a aussi dégringolé ces dernières années. Reporters sans frontière a peint en noir le tableau de la liberté d’expression au Bénin qui a chuté de 78è place en 2016 à 113è place en 2020, soit une régression de 35 places en 4 ans. Cette évaluation a concerné 180 pays.

Libertés politiques et civiles

Le Bénin fait encore piètre figure dans le rapport de Freedom House, Organisation non gouvernementale financée par le gouvernement américain et basée à Washington qui étudie l’étendue de la démocratie dans le monde. Le pays est partiellement libre pour avoir obtenu 66/100 dont 21/40 (Droits politiques) et 45/60 (Libertés civiles). Contrairement en 2016 où le pays était largement au-dessus de la moyenne avec un statut libre, soit 82/100 dont 33/40 (Droits politiques) et 49/60 (Libertés civiles). Une chute libre de 16 points en 4 ans.

Compétitivité globale de l’économie

Le Forum Economique Mondial note ici une chute de 5 places en 4 ans ainsi qu’une dégringolade de l’indice de 5 points. En clair, le Bénin sous Talon est classé 125è en 2020 sur 140, avec un indice de compétitivité de 45,82 en terme de compétitivité globale de l’économie. Sous Yayi en 2016, le pays est classé 122è sur 140, avec un indice de compétitivité de 50,70.

Ces récentes performances enregistrées par le Bénin sous le chantre du Nouveau départ ne signifient pas d’emblée que les actuels tenants du pouvoir ont failli à la mission régalienne. Loin s’en faut ! Mais les indicateurs d’évaluation affichent un bilan mi-figue mi-raisin au terme de quatre années de gestion.