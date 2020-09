Etats-Unis – Présidentielle: Donald Trump tente d’amadouer les Afro-Américains

L’équipe de campagne du président américain Donald Trump a rendu public un «Plan Platine» qui décrit les promesses qu’il fait aux Afro-Américains au cours des quatre prochaines années, s’il reste le président américain.

«Après des années de négligence de la part des politiciens démocrates, les Afro-Américains ont enfin trouvé un véritable défenseur dans le président Trump, qui travaille sans relâche pour offrir plus d’opportunités, de sécurité, de prospérité et d’équité à leurs communautés », stipule le document «Plan Platine». Selon les médias, le plan de Trump vise à élever les communautés noires grâce, en partie, à un investissement d’environ 500 milliards de dollars.

Le même document met en cause le challenger de Donald Trump, le démocrate Joe Biden et indique qu”«alors que Joe Biden prend les électeurs noirs pour acquis et remet même en question leur noirceur s’ils osent soutenir les idéaux conservateurs, le président Trump travaille dur pour gagner le vote des Noirs grâce à son plan Platine ». La fille du président, la conseillère principale de la Maison Blanche, Ivanka Trump, a publié les détails du plan sur Twitter vendredi soir.