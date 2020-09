Etats-Unis – Premier Débat présidentiel: un chaos total avec des invectives des plus violentes

Le premier débat entre le président américain Donald Trump et le challenger démocrate Joe Biden s’est détérioré en railleries amères et en quasi-chaos mardi soir, Trump interrompant à plusieurs reprises son adversaire avec des coups de colère et personnels, qui éclipsaient parfois les visions très différentes de chaque homme pour une nation confrontée à des crises historiques, résume The Times of Israel.

Dans le débat présidentiel le plus tumultueux de mémoire récente, Trump a refusé de condamner les suprémacistes blancs qui l’ont soutenu, disant à un tel groupe connu sous le nom de Proud Boys de «prendre du recul, de rester debout». Il y a également eu des affrontements vifs sur la gestion de la pandémie par le président, l’intégrité des résultats des élections, des attaques profondément personnelles contre la famille de Biden et la façon dont la Cour suprême façonnera et l’avenir des soins de santé aux États-Unis.

Mais c’était le ton belliqueux qui était persistant, en quelque sorte adapté à ce qui a été une campagne extraordinairement laide. Les deux hommes se parlaient fréquemment, Trump s’interrompant, criant presque, si souvent que Biden lui a finalement craqué: «Voulez-vous vous taire, mec?» “Le fait est que tout ce qu’il dit jusqu’à présent est simplement un mensonge”, a déclaré Biden. «Je ne suis pas ici pour dénoncer ses mensonges. Tout le monde sait qu’il est un menteur », a-t-il ajouté.

Un contexte de crises

La course à la présidentielle est remarquablement stable depuis des semaines, malgré les crises historiques qui ont frappé le pays cette année, notamment une pandémie qui a tué plus de 200 000 Américains et un compte sur la race et la brutalité policière. Avec seulement cinq semaines avant le jour du scrutin et le vote déjà en cours dans certains États-clés, Biden a conservé une avance dans les sondages nationaux et sur de nombreux champs de bataille. On ne sait pas si le débat fera beaucoup pour changer cette dynamique.

Biden a attaqué la gestion de la pandémie par Trump, affirmant que le président «a attendu et attendu» pour agir lorsque le virus a atteint les côtes américaines et «n’a toujours pas de plan». Biden a dit à Trump de «sortir de votre bunker et de sortir du piège de sable» et d’aller dans sa voiturette de golf au bureau ovale pour élaborer un plan bipartisan pour sauver les gens. Trump a grogné une réponse, déclarant que «Je vais vous dire Joe, vous n’auriez jamais pu faire le travail que nous avons fait. Vous ne l’avez pas dans votre sang. «Je sais comment faire le travail», a été la réponse solennelle de Biden, qui a été vice-président de Barack Obama pendant huit ans.