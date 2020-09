Etats-Unis: Donald Trump ne parlera plus «jamais» aux américains s’il perd l’élection

Le président américain Donald Trump a menacé de ne plus adresser la parole aux américains si le démocrate Joe Biden gagne l’élection présidentielle.

«Si je perds face à lui, je ne sais pas ce que je ferai. Je ne vous parlerai plus jamais. Vous ne me verrez plus jamais», a prévenu le président américain à Fayetteville, en Caroline du Nord, lors d’un discours prononcé pendant une visite à ses partisans qui portaient des masques «MAGA», «Make America Great Again», son slogan de campagne, rapporte Cnews.

Cette déclaration du locataire de la maison blanche n’est pas restée sans parvenir aux oreilles de son challenger Biden, qui a réagi quelques heures plus tard, en repostant ce segment du discours de Donald Trump et en écrivant : «Je suis Joe Biden et j’approuve ce message». Notons que plusieurs sondages donnent Biden en avance sur Trump.