Espagne : le Real Madrid atomise Getafe en amical

Le Real Madrid a pulvérisé Getafe (6-0) ce mardi en match amical. Une rencontre tenue à huis clos et non diffusée sur les canaux officiels du club madrilène.

Champion de Liga, le Real Madrid entame ce weekend la défense de son titre. Les Madrilènes défieront la Real Sociedad lors de la première journée du championnat. Mais en attendant, les joueurs de Zinedine Zidane continuent leur préparation et recevaient les joueurs de Getafe au centre d’entraînement de Valdebebas ce mardi midi.

A lire aussi : Mercato : la position du Barça sur le transfert d’Eric Garcia

N'oubliez pas de cliquer sur FAVORIS

Une rencontre que le club merengue a voulu tenu loin des caméras puisque la partie n’était pas diffusée, et que le Real Madrid n’a même pas donné sa composition à la presse espagnole. Le peu que l’on sait, c’est que le club madrilène a largement remporté le match sur le score de 6-0 et que des joueurs comme Hazard, Odeguaard et Gareth Bale n’ont pas participé à la rencontre.