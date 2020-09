En partance pour l’Atletico Madrid, Luis Suarez rend hommage à Messi

En conférence de presse ce jeudi en marge de son départ pour l’Atletico Madrid, Luis Suarez a fait ses adieux au Barça. Le buteur uruguayen a rendu un hommage spécial à son ami et capitaine, Lionel Messi.

Débarqué en Catalogne à l’été 2014, Luis Suarez quitte le Barça après six saisons couronnées de 13 titres, dont une Ligue des champions en 2015. Une belle aventure que le buteur uruguayen aurait aimé prolonger Mais Ronald Koeman en a décidé autrement. Mis sur le marché des transferts au lendemain de l’arrivée du technicien néerlandais sur le banc blaugrana, l’ancien de l’Ajax va finalement rejoindre l’Atletico Madrid où il a paraphé un bail de deux ans.

Ce jeudi, le Barça a organisé une conférence de presse au Camp Nou pour acter le départ de son joueur. Un adieu où étaient présents, notamment Sergio Busquets, Gerard Piqué, Jordi Alba et Lionel Messi. Ce dernier a d’ailleurs reçu un bel hommage de l’Uruguayen: « Quand je suis arrivé au Barça, on m’a dit : “Sois prudent avec Leo, il veut rester l’attaquant principal du club”. Mais durant le temps que nous avons passé ensemble, nous avons essayé de faire de notre mieux. Je pars avec le sentiment du devoir accompli […]. J’étais venu pour réaliser un rêve, celui de jouer pour le plus grand club du monde et je dois être fier de ce que j’ai accompli. Il y a eu des moments de souffrance, mais je me souviendrai des bons moments, des buts que j’ai inscrits au côté du meilleur joueur de l’histoire ».

Luis Suarez a aussi évoqué la saison 2019-2020 piteuse du Barça où, notamment le club culé a été humilié par le Bayern Munich (8-2) en quart de finale de la Ligue des champions. « Cela a été un mois fou. Beaucoup de choses ont été dites, c’était des inventions qui m’ont énervé ». Il a affirmé ensuite ne pas avoir hésité quand est venue la proposition de l’Atlético : « Quand le Barça m’a communiqué qu’il ne comptait plus sur moi, il y a eu beaucoup d’appels, mais je me sentais en mesure d’aller dans une équipe qui pouvait rivaliser d’égal à égal avec les deux grandes équipes que sont le Barça et le Real Madrid. Je n’avais aucun doute là-dessus ».