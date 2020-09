Easy Soft: cette application mobile qui facilite les opérations GSM au Bénin (vidéo)

Dans un entretien accordé à BENIN WEB TV, ce mardi 22 septembre 2020, Adimagbolo Franc Agossou, CEO de la start-up “Céphas technologie”, a présenté son Easy Soft. C’est une application mobile qui facilite les opérations GSM et ce, sans internet.

Financier de formation et béninois de la diaspora, résidant en France, Franc Agossou est dirigeant de deux sociétés spécialisées dans la gestion de risques pour les fonds d’investissement et les banques d’investissement en France.

Reçu sur L’invité de BENIN WEB TV de ce mardi, il a évoqué l’application conçue avec l’équipe de sa startup, Céphas technologie. “Nous avons décidé d’apporter une solution digitale, et cette application va servir à la chaîne de distributions des opérateurs de téléphonie en Afrique et d’abord au Bénin de faciliter leur travail”, a-t-il expliqué.

Selon Franc Agossou, cette application vient automatiser le travail quotidien des marchands dans le cadre du transfert d’argent, d’achat de crédit et de forfait crédit. Mieux, Easy Soft propose de supprimer les codes USSD.

Ainsi, plus de perte de temps et de double opération. “Notre application n’utilise pas l’internet, elle se base sur la carte Sim et apporte la performance, le confort, la rapidité et un gain de temps énorme”, a rassuré Franc Agossou, CEO Céphas Technologie. A noter que l’application Easy Soft sera officiellement lancée le 24 septembre 2020 au Bénin.