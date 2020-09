Donner une date de démarrage du Championnat, “ce serait un peu de rêve”, Mathurin de Chacus

Au terme de l’Assemblée générale ordinaire de la Fédération béninoise de Football (FBF) qui s’est tenue ce jour à Grand Popo, la date du 8 novembre annoncée n’est qu’un canular.

Face à la pandémie, le président de la FBF, interrogé par les journalistes n’a pas été affirmatif quant à la date réelle de démarrage du championnat. “Dire une date aujourd’hui, ce serait un peu de rêve…”, a déclaré le président de Chacus face à la presse.



” Aujourd’hui, nous avons démontré qu’il y a une cohésion nationale. Qu’il n’y a pas de délégué qui n’est pas acquis à la gestion que nous avons aujourd’hui pour le Football.“, a lancé le patron de la FBF, pour rassurer les uns et les autres sur l’ambiance dans laquelle se sont tenus les travaux. Les rapports moral et financier ont été approuvés à l’unanimité des délégués présents.



Les travaux de ce vendredi restent indicatif vu l’actualité Covid-19 et les décisions du gouvernement sur la reprise des manifestations sportives, “il faudra attendre“, a confié à notre rédaction le président Titigoueti. Quant à la date du démarrage (8 novembre) qui circule sur les réseaux sociaux, notre rédaction a tenté de joindre un délégué qui a rejeté cette information “personne n’a parlé de démarrage pour le 8 novembre aujourd’hui“. Ces propos ont été confirmés par un éminent confrère, présent à l’AG.

“Dire une date aujourd’hui, ce serait un peu de rêve…”

“Nous sommes en train de projeter autour du 15…. Réellement, on peut estimer jusqu’en novembre le démarrage. Dire une date aujourd’hui, ce serait un peu de rêve, parce que même si nous donnons une date et que le gouvernement n’enlève pas les blocages, nous ne pouvons pas réellement démarrer le championnat.”, a clarifié le président de Chacus aux journalistes.

Poursuivant, le dirigeant a précisé que l’Assemblée générale n’a pas le pouvoir aujourd’hui de dire que tel jour, on peut démarrer le championnat. Alors “c’est le gouvernement qui est le maître à bord qui peut nous orienter pour la période réelle de démarrage.”, a-t-il précisé.

La date officielle de lancement du championnat d’élite au Bénin (Vitalor Ligue 1) dépend donc du gouvernement, en raison de la situation sanitaire due au Covid-19.