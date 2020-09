Donald Trump accuse, à nouveau, la Chine d’avoir “lâché la plaie du Covid-19” sur la planète

Dans leurs discours à distance, pandémie oblige, les présidents américains et chinois ont poursuivi leur bataille rangée. Evoquant la Covid-19, Donald Trump accuse la Chine d’avoir «lâché cette plaie à travers le monde».

A l’ONU, Donald Trump et Xi Jinping sont à nouveau à couteaux tirés. Donald Trump a vivement attaqué la Chine mardi à l’Assemblée générale de l’ONU, illustrant le risque de «nouvelle guerre froide» qui menace la planète en pleine pandémie. «Les Nations unies doivent tenir la Chine pour responsable de ses actes» au début du Covid-19 et pour avoir «lâché cette plaie à travers le monde», a lancé le président des Etats-Unis, parmi les premiers à intervenir dans une vidéo enregistrée à l’ouverture de cette grande messe diplomatique annuelle organisée de manière virtuelle en raison de la crise sanitaire.

Qualifiant une nouvelle fois le coronavirus de “virus chinois”, une formule qui suscite l’ire de Pékin, il a accusé les autorités chinoises d’avoir, au début de l’épidémie, autorisé les avions à quitter la Chine et infecter le monde. “Le gouvernement chinois et l’Organisation mondiale de la santé, qui est quasiment contrôlée par la Chine, ont déclaré à tort qu’il n’existait pas de preuve de transmission humaine du virus”, a-t-il encore déploré depuis la Maison-Blanche, justifiant ainsi le retrait des États-Unis de cette agence de l’ONU.

Eviter une nouvelle guerre froide

“C’est une direction très dangereuse”, a mis en garde le chef de l’ONU, Antonio Guterres, en dénonçant la rivalité sino-américaine croissante dans le monde. “Notre monde ne supportera pas un avenir dans lequel les deux plus grandes économies diviseraient la planète de part et d’autre d’une grande fracture, chacune bardée de ses propres règles commerciales et financières, de son propre Internet et de ses propres capacités en matière d’intelligence artificielle”, a-t-il souligné.

“L’heure est venue de donner ensemble une nouvelle impulsion à la paix et à la réconciliation. J’appelle la communauté internationale à redoubler d’efforts – sous la conduite du Conseil de sécurité – pour parvenir à un cessez-le-feu mondial d’ici à la fin de l’année”, a déclaré le chef de l’ONU, en se félicitant des soutiens reçus à ce sujet depuis mars.