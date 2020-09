“Dites à Kemy que la vérité sera éclatée un de ces quatre”, Assane Sass menace toujours

Dans un message publié sur sa page Facebook ce vendredi, Assane Sass menace de dévoiler tout ce qu’il sait de la relation entre son ex, Kemy, et Willy Mignon.

Assane Sass menace son ex, la chanteuse Kemy, de dire ce qui s’est passé entre elle, Willy Mignon et lui. Cette réaction fait suite à la clarification de Willy Mignon qui indique n’avoir jamais été en couple avec Kemy.

A lire aussi: Kemy: son ex Assane Sass promet de graves révélations sur sa relation avec Willy Mignon

Selon Assane Sass, suite à ses menaces, Willy Mignon l’aurait contacté. Un appel qu’il a enregistré afin de pouvoir le rendre public plus tard. “Willy Mignon, j’ai apprécié ton appel d’aujourd’hui et je tiens à te dire que notre conversation a été enregistrée. Dites à Kemy que la vérité sera éclatée 1 de ces 4. Fallait pas mentionner mon nom dans vos Bêtises”, a écrit l’ex de l’interprète du titre Evolution, en légende d’une capture de leur conversation.

Toutefois, Assani Kowyou connu sous le pseudonyme de Assane [email protected] avec qui vivait Kemy, a pris le soin de supprimer le contact du concepteur du Noudjihoun. Si la rupture de Kemy et Assane Sass date de 9 ans, l’opinion publique ignore la raison de leur brusque séparation.

« Ce que je vais te dire pour finir avec cette affaire de Kêmy et ne plus y revenir, c’est que quand on est homme, prions toujours que lorsque nous avons une femme, notre situation professionnelle soit toujours au point et que l’argent soit toujours là. En ce moment, l’amour est au rendez-vous », avait confié à l’époque le mari plaqué au feu journaliste Donatien Gbaguidi de l’événement Précis.