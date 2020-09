Départ de Suarez : Koeman réagit au coup de gueule de Messi

Dans un message posté sur Instagram, Lionel Messi a taclé durement la direction du Barça qui a presque chassé Luis Suarez, après six années de bons et loyaux services rendus au club culé. Une sortie musclée de la Pulga à laquelle Ronald Koeman a tenu à répondre.

Sa sortie avait fait l’effet d’une bombe dans toute la Catalogne. Au lendemain du départ de Luis Suarez à l’Atletico Madrid, Lionel Messi a vivement critiqué la direction du Barça qui a tout fait pour se débarrasser de l’Uruguayen. Dans un post en guise d’adieu à celui qu’il considère comme son ami, le Sextuple Ballon d’or a déclaré que ses employeurs ont tellement pris de mauvaises décisions que plus rien de l’étonne venant d’eux.

“Ça va être étrange de te voir avec un autre maillot et encore plus de t’affronter. Tu méritais de partir comme le joueur que tu es : un des plus importants de l’histoire du club, après avoir accompli des choses importantes collectivement comme individuellement. Et pas qu’ils te virent comme ils l’ont fait. Mais la vérité, c’est qu’à ce stade, plus rien ne me surprend“, a écrit l’Argentin.

Un post qui n’a pas tardé à avoir preneur. En conférence de presse ce samedi avant la réception de Villarreal pour le premier match de la saison pour le Barça, Ronald Koeman a commenté le message de son capitaine. L’entraîneur blaugrana assure qu’il n’y a aucune tension entre la Pulga et la direction catalane. “C’est normal qu’il soit contrarié parce qu’un ami s’en va, mais je n’ai aucun doute concernant Messi. Je l’ai vu s’entraîner“, a confié Koeman à la presse.