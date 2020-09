Daphné victime de viol: réaction du chanteur béninois Fanicko

Le chanteur béninois Fanicko a témoigné son soutien total à la chnateuse Daphné qui a révélé avoir été violée alors qu’elle était encore enfant. “Mon soutien à Daphne E.N. et à toutes LES FEMMES qui ont une fois vécu ce phénomène barbare”, a écrit Fanicko sur sa page Facebook. A travers son message, Fanicko appelle à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles sous toutes ses formes.

“Ensemble luttons contre cet acte diabolique de viol et d’abus sexuels et encourageons les soins de santé mentale et psychologique à travers la thérapie pour permettre à nos jeunes filles et femmes victimes de cet acte de grandir sans un frein à leur développement et à leur émancipation”

Fanicko