Covid-19 : ces 11 pays qui n’ont toujours pas déclaré de cas

Depuis décembre 2019, le monde entier fait face à une pandémie du nom de coronavirus. Si déjà, l’OMS dénombre près de 30.217.420 cas, et que la quasi-totalité des Etats prennent des mesures pour lutter contre la propagation du virus, 11 pays n’ont toujours pas signalé de cas.

Alors que le monde compte plus de 30.217.420 cas liés au Coronavirus, 20.554.349 guéris, 946.847 décès et ce depuis décembre 2019, 11 pays sont actuellement épargnés par cette pandémie, où personne ou presque n’a été infecté par ce virus mortel. Cette information fait suite aux données officielles de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), qui montrent que ces pays n’affichent aucune donnée concernant le virus.

Ces données, mises à disposition par l’OMS et l’ECDC, présentent pour la plupart, des États insulaires presque tous situés dans les régions les plus reculées de l’océan Pacifique et qui ne se trouvent pas sur les voies de transport aérien et maritime les plus fréquentées. Il s’agit ici de neuf pays qui sont : la République de Kiribati, des Îles Marshall, de l’île Nauru, de la Micronésie, de la République de Palau, de la République indépendante de Samoa, des Îles Salomon, du Royaume des Tonga et du pays Vanuatu.

Quid de ceux fermés au monde et pouvant avoir des cas du virus?

Dans ces onze pays n’affichant de données sur les cas de contamination, figurent deux qui sont fermés au monde et pouvant avoir des cas de virus, mais refusant de communiquer ou de comptabiliser les indicateurs de la pandémie. Il s’agit de la Corée du Nord et du Turkménistan, qui assurent n’avoir pas de cas de Covid-19 sur leur territoire, ceci malgré le fait qu’ils soient entourés de pays, comme l’Iran ou le Kazakhstan, où de nombreux cas de malades sont enregistrés.