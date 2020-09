Côte d’Ivoire: vers le report de la présidentielle?

Pour des difficultés techniques et logistiques de la Commission Electorale Indépendante (CEI), Alassane Ouattara envisage le report de la présidentielle prévue pour le 31 octobre 2020, selon la Lettre du Continent.

Longtemps souhaité par l’opposition, le report de la présidentielle pourrait être effectif dans les tout prochains jours en Côte d’Ivoire. Candidat à sa propre succession pour une deuxième fois, Alassane Ouattara serait en train de songer au report de la présidentielle en raison de certaines difficultés majeures.

Selon la Lettre du Continent, il s’agit des difficultés techniques et logistiques de la Commission Électorale Indépendante (CEI) et des problèmes financiers pour la production et la distribution des cartes d’électeurs. La CEI aurait à cet effet, suggéré un délai « substantiel » de 4 mois pour remplir toutes les obligations en la matière.

L’autre handicap qui milite en faveur d’un report de la présidentielle est que le PNUD et l’Union Européenne, qui doivent débourser 100 millions d’euros pour financer le processus électoral, exigent un dialogue inclusif entre la mouvance et l’opposition pour une élection paisible et transparente.