Côte d’Ivoire – Vatican : un timbre à l’effigie de Ouattara et le pape François pour célébrer le 50ème anniversaire des relations diplomatiques (photo)

Dans un peu plus de 30 jours, la Côte d’Ivoire et le Vatican vont célébrer le 50ème anniversaire de leurs relations diplomatiques. C’est en prélude à cette commémoration qu’a eu lieu, ce jour 21 septembre au Palais présidentiel, entre le chef de l’Etat ivoirien et le Nonce Apostolique, Paolo Borgia, une cérémonie fort-simple, au cours de laquelle est dévoilé un timbre-poste à l’effigie du Pape François et Alassane Dramane Ouattara (ADO).

En effet, les relations diplomatiques entre la Côte d’ Ivoire et le Saint Siège datent depuis le 26 octobre 1970. Et c’est à juste titre que les deux Etats n’ont pas voulu laisser passer inaperçu cet événement et même l’ont consacré par la présentation d’un timbre-poste.

Selon le ministre de l’Economie numérique et de la Poste, Mamadou Sanogo, les relations diplomatiques entre les deux pays sont marquées par une bonne dose de culture et de civilisation multiséculaires avec un partenariat dynamique et fructueux, raison pour laquelle, pour célébrer ce demi-siècle d’aventure, de coopération et d’intenses relations diplomatiques, la Poste de Côte d’Ivoire et le service philatélique du Vatican ont convenu d’émettre un timbre commun à l’effigie des deux hautes personnalités, Sa Sainteté, le Pape François, et son Excellence Alassane Ouattara, afin d’immortaliser cet événement.

Pourquoi un timbre-poste ?

La question qui taraude les esprits depuis cette annonce d’émission de timbre-poste est de savoir pourquoi un timbre-poste pour commémorer ce cinquantenaire des relations diplomatiques. Mais à cette interrogation, le ministre de l’Economie numérique et de la Poste, Mamadou Sanogo, a très tôt répondu en expliquant :

«Symbole du lien entre les Etats et entre les peuples, entre l’expéditeur et le destinateur, le timbre-poste est doté d’une valeur historique et culturelle, inestimable. En effet, il symbolise le reflet de la société et le viatique entre deux sociétés, le témoin du passé, et affermit les liens de l’avenir des communautés. Le timbre matérialise notre vécu et notre rêve, il réalise notre conscience individuelle et collective, notre histoire, les valeurs les moins fortes et les hommes qui ont marqué leur temps et surtout leur société ».

Le Ministre de l’Economie numérique et de la Poste a aussi indiqué que le timbre-poste permet de voyager sans se déplacer et que c’est la toute première fois dans l’histoire de la philatélique ivoirienne et du Vatican qu’un timbre-poste à l’effigie des deux chefs d’Etat est émis. «Ainsi cette cérémonie de dévoilement d’un timbre-poste commun permettra de laisser une trace pour les générations futures à travers le dévoilement du tableau commémoratif symbolisant la fraternité entre l’Etat de la Cité du Vatican et notre pays la Côte d’Ivoire », rapporte le site KOACI.

Quelques mots des discours des participants à la cérémonie

Selon le même média, Isaac Gnamba Yao, DG de la Poste de Côte d’Ivoire, aussi présent à la cérémonie, n’a pas manqué de placer son mot et déclare: dans la confection d’un timbre-poste, le Saint siège et la république de Côte d’ivoire, via la Poste de Côte d’Ivoire, ont décidé que la thématique principale soit la paix.

« La paix parce que c’est quelque chose de très cher à ces deux entités et sur le timbre, nous avons les portraits des deux personnalités, sa Sainteté le Pape et son Excellence le Président de la république qui sont les deux personnalités qui incarnent la paix. Et en fond de timbre, nous avons la Basilique qui est l’identique de la Basilique de la cité du Vatican, histoire de montrer que la république de Côte d’ivoire est très attachée à la paix. Et le Vatican est très attaché aussi à la paix et les deux personnalités sont mentionnées sur le timbre».

Au cours de la même cérémonie, une appréciable activité diplomatique s’est déployée, faite de signature de conventions, de renforcement de la coopération, dans le respect réciproque et au profit de l’Église Catholique et la population entière en Côte d’Ivoire à laquelle a pris part active, Paolo Borgia, le Nonce Apostolique, qui donne sa déclaration dans les termes suivants :

«Tout cela s’est concrétisé à travers des visites officielles réciproques, dont celle rendue par votre Excellence monsieur le Président de la République au Pape Benoit XVI en novembre 2012. Dans cette ligne, comment ne pas rappeler les différentes activités réalisées par l’Église de Côte d’Ivoire dans divers domaines avec le soutien des différentes autorités ivoiriennes en faveur du développement, du progrès et du rayonnement de cette belle nation ?».

«Comment ne pas évoquer la construction par le président Houphouët Boigny de la grande basilique, notre dame de la paix de Yamoussoukro inaugurée en 1990 lors de la 3eme visite du pape Jean-Paul II et apparait d’ailleurs en arrière-plan du timbre », a poursuivi le Nonce Apostolique?.