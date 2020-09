Côte d’Ivoire – Troisième mandat: l’opposition appelle à la dissolution du conseil constitutionnel et de la CEI

Les partis de l’opposition ivoirienne se sont réunis dimanche au siège du PDCI pour former un front contre le troisième mandat du président Alassane Ouattara.

Dans une déclaration conjointe faite par l’opposition ivoirienne dimanche, lors d’une rencontre à laquelle ont participé plusieurs partis comme le PDCI, EDS, L’URD, LIDER, GPS ou encore l’UPDCI, un appel a été lancé au président de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, de renoncer à son ambition de briguer un nouveau mandat présidentiel. Ils ont également appelé le peuple à la désobéissance civile et à manifester contre la candidature d’Ado.

Les participants à la rencontre ont exigé des préalables avant toute élection dans le pays. Ils ont exigé une refonte complète de la commission électorale indépendante (CEI), la dissolution du conseil constitutionnel, le retrait de la candidature de Ouattara, « la mise en place d’un organe électoral consensuel, véritablement indépendant et impartial, capable d’organiser des élections justes, transparentes et crédibles et un audit de la liste électorale ».

« En tout état de cause, les partis et groupements politiques de l’opposition ivoirienne ainsi que les organisations syndicales et de la Société Civile demandent au peuple de Côte d’Ivoire de demeurer en ordre de bataille, se mobiliser pour des manifestations légitimes sur toute l’étendue du territoire, conformément à la Constitution, pour la restauration de la démocratie et de l’Etat de droit, en vue des élections justes, régulières, transparentes et inclusives », a appelé l’ensemble des parti et groupements.