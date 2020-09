Côte d’Ivoire – Présidentielle: deux membres de la CEI appliquent la désobéissance civile

Ce mercredi 30 septembre 2020, deux membres de la Commission électorale indépendante (CEI), organe en charge de l’organisation des élections en Côte d’Ivoire, ont annoncé leur démission de l’institution.

Alain Dogou (AFD-Pascal Affi N’Guessan) et Yapi Yapo (LMP- Kabran Appiah), tous deux représentants de l’opposition au sein de la Commission électorale indépendante (CEI) ont annoncé leur démission, mercredi 30 septembre 2020. Ils ont notifié au président de l’organe, Coulibaly Kuibert, qu’ils suspendent leurs activités au sein de la Commission centrale. Ils ont donc remis leurs véhicules de fonction.

Alain Dogou, ex-ministre de la Défense , est le Vice-président, chargé à la CEI de la logistique, la sécurité et de l’informatique. Yapi Yapo est membre de la commission centrale.

Déjà ce mercredi 30 septembre 2020, au matin, l’opposition s’est retirée des Commissions électorales locales. C’est ainsi les deux derniers représentants de l’opposition viennent de se retirer de l’institution. Ils ont également remis leurs véhicules de fonction. Désormais, l’opposition ivoirienne n’a donc plus de représentants ni dans les commissions locales ni dans la commission centrale.

« Afin de ne point se faire complice du hold up électoral mis en place par le Gouvernement, le Conseil Constitutionnel et la Commission Electorale Indépendante, les plateformes AFD et LMP ont instruit toutes les personnalités qu’elles ont proposé pour siéger dans les commissions électorales communales, sous-préfectorales, départementales, régionales et à l’étranger, de suspendre leurs activités au sein des démembrements de la CEI. L’AFD et la LMP ne peuvent s’associer à une mascarade électorale. C’est pourquoi, elles demandent à leurs représentants de ne plus participer aux réunions convoquées par les nouveaux bureaux locaux de cette institution. Tous les représentants de l’AFD et de la LMP doivent attendre de recevoir de nouvelles instructions », peut-on lire dans la déclaration de l’AFD et de la LMP ce matin.