Côte d’Ivoire – Présidentielle 2020 : l’adresse de Blé Goudé à son « ami » KKB

C’est depuis les Pays-Bas, plus précisément à la Haye, où il est en liberté conditionnelle, que Charles Blé Goudé s’est prononcé une fois encore sur la situation socio-politique de son pays, la Côte d’Ivoire. Cette fois, il invite son “ami” KKB à être du bon côté de l’histoire.

Huit jours après la publication de la liste des candidats retenus par la CEI pour le compte de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte-d’Ivoire, le président du Congrès panafricain pour la Justice et l’Egalité des Peuples (COJEP), Charles Blé Goudé, adresse un message à son ami, Kouadio Konan Bertin, dit KKB.

Selon le site KOACI, c’est par un message très expressif que Charles Blé Goudé, actuellement en liberté conditionnelle à la Haye, aux Pays-Bas, invite son ‘’ami’’ Kouadio Konan Bertin, qui se veut le candidat de la jeunesse au scrutin présidentiel du 31 octobre prochain, à être du bon côté de l’histoire : « Nous sommes d’une génération de rupture, d’une génération qui ne soutient jamais une cause qu’elle ne partage pas (…) Je me réjouis que parmi nos aînés, on a au moins un des nôtres. Porte notre voix cher frère. Et je sais que tu as toujours su te mettre du bon côté de l’histoire. Mets-toi du bon côté de l’histoire cher frère ». Il ajoute : « Dis au monde entier que le passif de l’élection de 2010 n’a pas encore été vidé. Et les conditions ne sont pas réunies pour aller à ces élections (…) Cher frère comme on le dit, l’histoire te regarde ».