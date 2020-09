Côte d’Ivoire: « Le président Alassane Ouattara nous a tous roulés dans la farine », le curé de Moossou

A la suite de l’archevêque d’Abidjan, le curé de Moossou (Grand-Bassam) s’est prononcé sur la candidature pour un troisième mandat, d’Alassane Ouattara.

« Le président Alassane Ouattara nous a tous eus et roulés dans la farine », a déclaré le Père Basile Diané. « Même dans mes pires cauchemars, je n’ai, personnellement, jamais pensé que cette Constitution qu’il avait portée sur les fonts baptismaux comportait un piège de 3ème mandat. Il nous a tous eus car franchement, aucun Ivoirien digne de ce nom ne peut accepter que le pays recule honteusement dans les acquis démocratiques », a martelé l’homme de Dieu, très en colère.

Il poursuit son intervention en indiquant qu’«à la vérité, 2è ou 3è mandat, ce n’est plus supportable qu’en Afrique on continue dans ce cirque de 15 à 20 ans au pouvoir. Et la Côte d’Ivoire aspire au changement et la Côte d’Ivoire doit changer de gouvernance. Il nous faut voir autre chose. Le principe donc de nous imposer une candidature problématique, il faut le dire, à la vérité, présage des lendemains incertains pour le pays. Dommage, mille fois dommage ».