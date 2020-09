Côte d’Ivoire: le gouvernement lance un défi à Guillaume Soro

Au micro de France 24, le porte-parole du gouvernement ivoirien, Mamadou Touré, a réagi aux nouvelles déclarations de Guillaume Soro sur le rejet de sa candidature à la présidentielle de 2020. Il a également mis au défi l’ancien président du parlement ivoirien.

“Guillaume Soro se cache dans les grandes palaces parisiennes, en appelant les autres à manifester. “Il aurait pu être plus courageux en rentrant au pays en étant au-devant de ces manifestations”, a lancé le porte-parole du gouvernement ivoirien Mamadou Touré qui rappelle que Guillaume Soro à une posture “antidémocratique” et qu’il a fui la justice de son pays alors qu’il aurait pu répondre devant cette justice pour se blanchir.

Pour Mamadou Touré, il est prétentieux de la part de Guillaume Soro d’annoncer que les élections ne se tiendraient pas à la date constitutionnelle. “Nous avons des institutions qui font leur travail, la date est prévue par notre constitution et toutes les institutions en charge d’organiser les élections, travaillent dans le sens de l’organisation des élections à la date indiquée. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour que ces élections se déroulent dans de meilleures conditions“, a-t-il ajouté, estimant que Guillaume Soro est aujourd’hui victime d’une “crise de confiance” au sein même de l’opposition parce qu’il a un antécédent avec tous les acteurs politiques du pays et a été un acteur majeur de la crise ivoirienne.

Le porte-parole du gouvernement ivoirien a pour finir, rassuré les uns et les autres que l’appel de Guillaume Soro à manifester ne sera pas suivi et le gouvernement ne craint pas du tout cela, parce que les populations aspirent aujourd’hui à la paix en Côte d’Ivoire et le gouvernement fera tout pour que cet environnement de paix et de stabilité demeure.