Coronavirus: près d’un million de morts dans le monde, 2 325 cas au Bénin

Le bilan macabre lié au coronavirus Covid-19 dans le monde s’est élevé ce samedi 26 septembre 2020 à 989 380 morts. Plus de 32 millions de personnes en ont été contaminées dont 2 325 au Bénin.

Les Etats-Unis sont l’épicentre de la pandémie, et premier pays atteint et endeuillé. Dans ce podium des pays les plus touchés et meurtris, dont les USA occupent la plus haute marche, on y trouve également l’Inde et le Brésil, selon l’Université Johns Hopkins qui fait référence en la matière. Le Mexique et le Royaume-Uni font figure de bons outsiders et n’en démordent pas, au pied de ce podium peu reluisant. Les mesures prises par plusieurs pays européens reflètent l’inquiétude des autorités devant l’augmentation du nombre des cas de contamination. Au total, 5 000 421 cas ont été recensés en Europe, et le nombre de décès est de 227 130.

Aux États-Unis, 1 101 décès sont venus s’ajouter au total macabre qui est à présent de 202 467 morts,tandis que le nombre de nouveau cas s’est élevé aujourd’hui à 39 140 contaminations recensées, le pays compte 6 962 333 cas. Le Brésil a comptabilisé ce jour, 33 281 cas et 869 morts en 24h pour un total de 4 624 885 cas recensés et 138 977 décès au total. Le Pérou compte 782 695 (+6 149) cas de contaminations et 31 879 (+284) décès. Le Mexique compte 710 049 cas (+3 907) et 74 949 (+442) décès, ce chiffre serait sous-évalué. Le Chili compte 451 634 cas recensés (+1 731) et dénombre 12 469 (+120) morts au total.

2 325 cas et 40 décès au Bénin

En Inde, le bilan humain de l’épidémie de coronavirus n’a de cesse de s’alourdir. L’Inde recense, ce jeudi 24 septembre 2020, 5 732 857 cas confirmés (+88 688) et 91 188 morts, dont 1 152 en 24h. La Corée du Sud compte 23 341 cas d’infections (+125) et 393 décès (+5). La Chine fait état de 7 nouvelles contaminations par le coronavirus (Covid-19) en 24 et dénombre 85 314 cas au total et 4 634 (+0) morts. La Chine teste déjà ses vaccins à grande échelle. Le Japon recense 330 nouveaux cas de contamination et 4 morts en 24h pour un total de 79 768 cas recensés et 1 512 décès. L’Iran recense 175 décès en 24h, soit 35 015 au total et comptabilise désormais 436 319 (+3 521) cas déclarés.

A la date du 21 septembre 2020, le Bénin compte 2 325 cas confirmés de Covid-19, 1 960 guéris pour 40 décès. Comparativement au dernier bilan, on note 31 nouveaux cas confirmés, 06 nouvelles guérisons. Le nombre de morts lié à la pandémie est de 40 cas. Sur les 2 325 cas confirmés, 325 personnes sont encore sous traitement. Les chiffres présentés par les autorités sanitaires confirment le bilan de l’Organisation Mondiale de la Santé, en date du 23 septembre 2020. Le centre d’informations Covid-19 au Bénin est toujours actif et joignable au numéro gratuit 136.