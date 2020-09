Coronavirus: Plus de 950.000 morts dans le monde

La pandémie de coronavirus a fait au moins 953.025 morts dans le monde, selon un bilan établi à partir de sources officielles, samedi à 16h00. Les Etats-Unis sont toujours en tête des pays les plus touchés.

Plus de 30.556.040 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués à travers le monde depuis le début de l’épidémie, dont au moins 20.629.000 sont aujourd’hui considérés comme guéris. Sur la journée de vendredi, 5.813 nouveaux décès et 331.948 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l’Inde avec 1.247 nouveaux morts, les États-Unis (880) et le Brésil (858).

Les États-Unis sont le pays le plus touché, tant en nombre de morts que de cas, avec 198.597 décès pour 6.725.044 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Au moins 2.556.465 personnes ont été déclarées guéries. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 135.793 morts pour 4.495.183 cas, l’Inde avec 85.619 morts (5.308.014 cas), le Mexique avec 72.803 morts (688.954 cas), et le Royaume-Uni avec 41.732 morts (385.936 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 95 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Belgique (86), l’Espagne (65), la Bolivie (65), et le Brésil (64). La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 85.269 cas (14 nouveaux entre vendredi et samedi), dont 4.634 décès et 80.464 guérisons.

L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient, samedi à 16h00, 320.809 décès pour 8.636.686 cas, l’Europe 224.786 décès (4.779.619 cas), les Etats-Unis et le Canada 207.837 décès (6.866.650 cas), l’Asie 123.321 décès (7.077.509 cas), le Moyen-Orient 41.741 décès (1.771.780 cas), l’Afrique 33.621 décès (1.392.772 cas), et l’Océanie 910 décès (31.029 cas).